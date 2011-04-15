Продажи рубля могут возобновиться

Во вторник российская валюта немного укрепилась за счёт двух главных факторов - угасания спроса на доллар и восстановления цен на нефть. Пара доллар/рубль вернулась под отметку 58 руб. и в моменте коснулась 57.76 руб., просев по итогам дня на 0.6%. Евро/рубль осталась практически без изменений, в районе 68.50 руб. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева.



Доллар снова пострадал от геополитики, от чего и выиграла наша валюта. США и КНДР продолжают обмениваться взаимными угрозами, на фоне чего "американец" остаётся уязвимым и не может полностью сосредоточиться на теме повышения ставок. При этом геополитическая история сопровождается приступами бегства от рисков, что в свою очередь ограничивает потенциал роста рубля, который входит в число рисковых активов. При этом в поддержку российской валюты выступила динамика Brent, которая вернулась за пределы уровня 56 и даже пыталась дотянуться до отметки 57, набрав за день 1.5%.



В краткосрочной перспективе потенциал дальнейшего роста нефти, по мнению аналитика, выглядит ограниченным. Игроки вряд ли будут активно покупать актив в преддверии американской статистики по запасам, которые могут отразить рост. Соответственно, с этого фронта сегодня рубль может не получить поддержки. Тем временем доллар, рассчитывая на "ястребиную" риторику ФРС в рамках протокола сентябрьского заседания может вернуться к росту. Таким образом, ситуация может снова обернуться против рубля, а значит, у доллара будет шанс вернуться выше 58 руб.









"AK&M" от 11.10.2017