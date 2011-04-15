Оборот по эквайрингу Группы ВТБ превысил 1 трлн руб.

Группа ВТБ за 9 месяцев 2017 года нарастила оборот своего эквайрингового бизнеса до 1 трлн руб., что сопоставимо с результатом всего 2016 года. Об этом говорится в сообщении банка.



Участие в новых проектах позволит к концу года увеличить оборот до 1.4 трлн руб.



На сегодняшний день POS-терминальная сеть ВТБ насчитывает 180 тыс. устройств. Крупнейшими партнёрами Группы по эквайрингу являются торговые сети АШАН, "Лента", "Магнит", OBI, Metro C&C, компания "РЖД", Московский метрополитен, сервисы "Яндекс.Такси", "Delivery Club", "Одноклассники", "ВКонтакте", "Юла" и некоторые другие.



Группа ВТБ в III квартале 2017 года начала эквайринговое обслуживание платёжного сервиса Alipay в своей POS-терминальной сети, став крупнейшим партнёром Ant Financial Services Group в России. Проект рассчитан на туристов из КНР. Планируется, что ежегодно им будут пользоваться более 1 млн человек.



Кроме того, группа обеспечила технологическую реализацию проекта по оплате покупок онлайн с помощью сервиса Samsung Pay. Сервис, запущенный на прошлой неделе при поддержке процессинговой компании "МультиКарта", доступен пользователям смартфонов Samsung в России.



Приоритетными задачами группы до конца года являются развитие эквайринга мобильных приложений и подключение эквайринга в составе пакетного предложения для малого бизнеса.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-июле 2017 года выросла в 3.8 раза до 67.7 млрд руб. В июле чистая прибыль составила 9.8 млрд руб., увеличившись в 4 раза в годовом исчислении. Чистые процентные доходы составили 39.8 млрд руб. в июле и 266.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 12.4% и на 10.1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые комиссионные доходы достигли 7.8 млрд руб. в июле и 50.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 8.3% и на 16.2%.





"AK&M" от 11.10.2017