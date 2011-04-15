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11/10/2017
15:23

Учредителю компании "Юлмарт" Д.Костыгину предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере кредитования на 1 млрд руб.

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу предъявил учредителю НАО "Юлмарт" Дмитрию Костыгину обвинение в мошенничестве в сфере кредитования. Об этом говорится в сообщении СК.

По данным следствия, Д.Костыгин, будучи председателем совета директоров "Юлмарта", обеспечил заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии со Сбербанком. Д.Костыгин представил в Сбербанк ложные сведения о финансовом состоянии компании.

Сбербанк в апреле 2016 года перечислил на расчётный счёт "Юлмарта" 1 млрд руб., которыми Д.Костыгин распорядился по своему усмотрению.

В ходе проведения ряда обысков следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу были изъяты компьютерная техника, средства связи, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, в производстве ГСУ СКР по Санкт-Петербургу находится ранее возбужденное уголовное дело по факту уклонения руководством НАО "Юлмарт" от уплаты налогов в бюджет более чем на 116 млн руб. В настоящее время задолженность "Юлмарта" по налогам, пени и штрафам погашена в полном объёме.

"Юлмарт" - онлайн-ритейлер, который специализируется на продаже электроники и других непродовольственных товаров.



"AK&M" от 11.10.2017
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