На активы ФК "Открытие" нашлись новые покупатели

На покупку диджитал-проектов, которые работали на базе санированного ЦБ банка ФК "Открытие", есть новые серьёзные претенденты. Как выяснил "КоммерсантЪ", приобретение "Точки" (сервис для предпринимателей) рассматривает АО "Альфа-Банк", а "Рокетбанком" (платёжный сервис для граждан) интересовалось АО "Сбербанк России".



Временная администрация ЦБ, работающая в банке "Открытие", может развернуть сделку по покупке у него группой Qiwi брендов и программного обеспечения сервисов "Точка" и "Рокетбанк". Об их покупке 5 октября заявил гендиректор и основной собственник Qiwi Сергей Солонин. "И "Рокетбанк", и "Точка" с точки зрения IT и бренда сейчас принадлежат Qiwi, мы работаем с ФК "Открытие" и разговариваем с другими банками о мультибанковской модели", - рассказал он.



Однако сделка заключена до введения временной администрации в "Открытии", подчеркнули в ЦБ. "Сейчас временная администрация изучает детали этой сделки с точки зрения её влияния на стоимость активов банка и его издержек, - пояснили в пресс-службе ЦБ. - По результатам анализа сделка будет либо подтверждена, либо пересмотрена".



"Точка" - высокотехнологичный сервис для предпринимателей, имевший статус филиала банка "Открытие". Он вырос из "Банка24.ру", у которого 3 года назад была отозвана лицензия. "Банк24.ру" не был признан банкротом, в отношении него проводилась процедура ликвидации. IT-системы "Банка24.ру" выкупило "Открытие", в него же перешла значительная часть сотрудников ликвидированного банка.



"Рокетбанк" - высокотехнологичный сервис для частных лиц. Он также имел статус филиала "Открытия", частью которого стал в апреле 2016 года. Ранее "Рокетбанк" работал на базе "Интеркоммерцбанка" (лицензия отозвана 8 февраля 2016 года).



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк был сформирован в результате интеграции более чем 10-ти банков различного масштаба, в том числе таких крупных, как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".







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