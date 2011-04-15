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11/10/2017
16:16

Совкомбанк увеличил долю в капитале РосЕвроБанка до 29%

ПАО "Совкомбанк" на прошлой неделе завершило сделку по приобретению 9.16% акций АО АКБ "РосЕвроБанк". Как сообщает пресс-служба Совкомбанка, теперь общая доля принадлежащих ему акций РосЕвроБанка составляет 29%.

Напомним, Совкомбанк впервые вошёл в акционерный капитал РосЕвроБанка в сентябре 2015 года, приобретя 9.48% его акций.

"Для нас это, прежде всего, финансовая инвестиция. За прошедшие неполные 2 года с момента первого приобретения Совкомбанком 9.48% акций банка, РосЕвроБанк являлся стабильно прибыльным и выплачивал акционерам высокий дивидендный доход. На сегодняшний день банк обладает одной из лучших на рынке экспертиз в сфере кредитования среднего и крупного корпоративного бизнеса, что позволяет ему эффективно управлять рисками и показывать отличные результаты по росту чистой прибыли и капитала. Показатель ROE РосЕвроБанка составляет более 18%, а в этом сегменте кредитного бизнеса это лучший результат", - прокомментировал сделку предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

По итогам первого полугодия 2017 года РосЕвроБанк вошёл в топ-10 самых эффективных банков РФ по соотношению прибыли к активам (1.23), а также в топ-20 самых рентабельных банков по соотношению прибыли к капиталу (7.49), по версии газеты "КоммерсантЪ".

ПАО "Совкомбанк" (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.Банк работает 74 субъектах Российской Федерации, его региональная сеть включает 3 филиала и более 300 иных структурных подразделений.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Совкомбанка по РСБУ за первое полугодие 2017 года составила 4.2 млрд руб. Общий объём привлечённых средств клиентов вырос до 284 млрд руб. Рост по сравнению с первым полугодием прошлого года составил 51%, или 96 млрд руб. Кредитный портфель вырос на 14% до 217 млрд руб. Наибольший рост наблюдался в сегменте розничного залогового кредитования. Капитал банка вырос на 25% до 60.9 млрд руб.

АО АКБ "РосЕвроБанк" (ИНН 7701219266) основано в 1994 году, его уставный капитал равен 273.9 млн руб. Банк входит в консорциум "РосЕвроГрупп", находится в собственности нескольких физических лиц (84%), а также фондов под управлением Renaissance Investments Management и Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft.

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