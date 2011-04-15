Рубль может ещё немного укрепиться против доллара

На среду, 11 октября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58.0713 руб., евро - 68.3557 руб. Накануне после инерционного утреннего ослабления, большую часть сессии на Московской Бирже на фоне восстановления нефтяных котировок, рубль имел преимущество против основных валют. При этом на фоне снижения доллара США на международном рынке Forex, более заметное снижение наблюдалось в паре доллар/рубль. К концу торгов доллар стоил 57.90. Евро, который укреплялся на Forex, почти не изменился и большую часть дня провёл в районе отметки 68.40. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Александра Егорова.



Сегодня в фокусе внимания участников рынка будет по большей части внутренние факторы. Публикация данных по инфляции может поддержать мнение об очередном снижении ключевой ставки Банком России на заседании 27 октября. Как правило, ожидание смягчения монетарных условий оказывает негативное влияние на курс национальной валюты. Результаты аукционов Министерства финансов РФ по размещению двух выпусков ОФЗ, на 30 млрд руб. покажут интерес инвесторов к российским активам в текущих условиях, и также послужат индикативным показателем для оценки интереса к рублю. Как известно, предыдущий аукцион, проводимый 4 октября, вызвал ажиотажный спрос. При общем предложении порядка 29 млрд руб., спрос превысил 110 млрд руб. Сохранится ли эта тенденция, станет ясно в ближайшее время.



Из внешних факторов, сегодня стоит отметить публикацию ежемесячного отчета ОПЕК с последующим влиянием на динамику нефтяных котировок и валютный рынок и, в частности, на позиции доллара США. И уже вечером по московскому времени будет опубликован протокол предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, а также выступят член ФРС Джон Уильямс и главный экономист Европейского центрального банка Петер Прат. Завершит информационную картину дня отчет американского института нефти о запасах нефти и нефтепродуктов в США.



С точки зрения всего спектра факторов влияния сегодняшний день может стать знаковым для оценки краткосрочной динамики локального валютного рынка. Техническая модель рынка Market Edge Levels ("Ключевые уровни по срезу рынка") показывает, что утренний диапазон для доллара составляет 57.70 - 58.20. Евро будет встречать дневные новости в границах 68.20 - 68.75, подчеркивает аналитик.



"AK&M" от 11.10.2017