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11/10/2017
17:49

Инфляция в РФ с 3 по 9 октября была нулевой, с начала года составила 1.7%

Инфляция в РФ с 3 по 9 октября была нулевой, с начала года составила 1.7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедшую неделю яйца куриные стали дороже на 2.4%, консервы мясные, масло сливочное, молоко, рис, соль и конфеты шоколадные - на 0.2-0.3%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1.8%, крупу гречневую - на 0.7%, свинину, куры, маргарин и муку - на 0.1-0.3%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0.4%, в том числе на капусту белокочанную, лук, морковь и яблоки - 1.2-2.7%. При этом огурцы и помидоры стали дороже на 7.3% и 2.2% соответственно.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.1%.


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