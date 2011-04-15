Прогноз Банка России по инфляции на конец текущего года может быть пересмотрен в сторону уменьшения, однако, по оценкам, инфляция в декабре не опустится ниже текущего уровня. В дальнейшем, после исчерпания влияния временных дезинфляционных факторов, инфляция будет колебаться вблизи 4%. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на информационно-аналитический комментарий "Динамика потребительских цен".



Существенное замедление инфляции в сентябре в значительной мере связано с такими временными факторами, как высокий урожай сельскохозяйственных культур и укрепление рубля. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Динамика потребительских цен".



Рекордный урожай ряда сельскохозяйственных культур (зерновых и зернобобовых, сахарной свеклы) способствовал заметному снижению годового роста цен на продовольственные товары. Определенную роль сыграл и эффект базы: запоздалая уборка сместила поступление части урожая на сентябрь. В результате плодоовощная продукция подешевела на 2.4% по сравнению с уровнем сентября 2016 года.



В сентябре продолжилось замедление годовых темпов роста цен на непродовольственные товары, в том числе под влиянием укрепления рубля. Однако удорожание услуг несколько ускорилось (главным образом за счет динамики цен на услуги образования). Это может быть признаком возрастающей готовности потребителей наращивать расходы, подчёркивает ЦБ.



Текущая динамика инфляции формирует предпосылки к дальнейшему снижению инфляционных ожиданий. В сентябре они практически не изменились по сравнению с августом, оставаясь на исторически минимальном уровне.



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