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12/10/2017
12:26

Банк России с 12 октября вводит в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2 тыс. руб.

Банк России с 12 октября 2017 года вводит в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна.

На банкноте номиналом 200 руб., основной цвет которой - зелёный, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне - изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной - вид на Херсонес Таврический. Данная банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой.

Банкнота номиналом 2 тыс. руб. выполнена преимущественно в синем цвете. На её лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной - космодром "Восточный" в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.

Изображение (символа рубля) на новых банкнотах появляется в нескольких местах: на защитной нити, в микроизображениях. Цифры номинала более крупные, чем на других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощутимым рельефом. На обеих банкнотах размещён герб Российской Федерации. На лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках.


"AK&M" от 12.10.2017
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