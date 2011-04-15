Росавиация занимается трудоустройством сотрудников "ВИМ-Авиа"

Состоялось заседание Общественного совета при Росавиации, на котором был рассмотрен вопрос о ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". Как говорится в материалах ведомства, в нём приняли участие руководитель Росавиации Александр Нерадько, замминистра транспорта РФ Валерий Окулов, директор Департамента Правительства РФ по формированию системы "Открытое правительство" Макар Герман, председатель Общественного совета при Росавиации Николай Ивановский, члены Общественного совета.



А.Нерадько представил членам коллегии доклад о развитии ситуации с "ВИМ-Авиа". Он отметил, что Росавиация, реагируя на задержки и отмены рейсов в мае-июне текущего года, приняла ряд мер в рамках имеющихся полномочий. Так, по рекомендациям ведомства "ВИМ-Авиа" на 22% сократила международную чартерную программу, а также оптимизировала полётную программу на регулярных направлениях.



В то же время решение владельца уйти из авиабизнеса и продать "ВИМ-Авиа" за символическую сумму, озвученное на совещании в Росавиации 25 сентября, было неожиданным и непрогнозируемым как для многочисленных кредиторов компании, так и для регулятора отрасли.



В настоящее время полностью завершена международная чартерная программа "ВИМ-Авиа", на внутренних регулярных линиях остались единичные рейсы на Дальний Восток. После 15 октября авиакомпания не будет выполнять полёты.



Сейчас Росавиация сосредоточена на содействии в трудоустройстве лётного, кабинного и инженерно-технического состава "ВИМ-Авиа". Соответствующие запросы о наличии свободных вакансий направлены более чем в 90 авиапредприятий страны, включая организации московского авиационного узла.



ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" (ИНН 7713357944) - российская авиакомпания, создана в 2002 году. Основу деятельности ВИМ-Авиа составляют регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки - более 50 городов по всему миру. Парк воздушных судов насчитывает 11 среднемагистральных самолетов Boeing 757-200. ВИМ-Авиа базируется в Московском аэропорту "Домодедово".



Пассажиропоток авиакомпании "ВИМ-Авиа" в январе-августе 2017 года вырос на 31.4% до 1.834 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирооборот увеличился на 54.4% до 4.948 млрд пассажирокилометров, занятость пассажирских кресел упала на 1 п.п. до 76.1%. Объём перевозки грузов и почты вырос в 2.8 раза до 11.659 тыс. т.



"AK&M" от 12.10.2017