Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/10/2017
12:36

Автодорожная арка Крымского моста доставлена в створ между фарватерными опорами

Автодорожный арочный пролёт Крымского моста 11 октября доставили в створ между фарватерными опорами. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань".

Сейчас строители готовятся к следующему этапу морской операции: на арке закрепляют подъёмные тросы, после чего начнётся работа по подготовке к работе грузоподъёмного оборудования. Подъём конструкции на проектную высоту в 35 м должен начаться сегодня, 12 октября.

Подъёмные тросы крепятся к подхватным балкам арочного пролёта, которые установлены под нижней частью арки специально для её подъема на проектную высоту. На фарватерных опорах установлено и освидетельствовано всё грузоподъёмное оборудование.

В подъёме автодорожной арки, вес которой составляет около 5.5 тыс. т, будет задействовано 12 домкратов грузоподъёмностью 650 т каждый. Предполагаемая средняя скорость подъёма арочного пролёта - 5 м/ч.

В операции по подъёму и монтажу арки задействовано до 30 человек в одну смену (инженеры, стропальщики, сварщики, геодезисты, специалисты контроля качества).

В общей сложности её установка на фарватере не превысит 72 ч. На это время судоходство в Керчь-Еникальском канале ограничивается. Как только строители подтвердят надёжность закрепления арочного пролёта на проектной высоте, плавание судов по фарватеру возобновится в стандартном режиме.

Длина судоходного пролёта Крымского моста - 227 м. Подмостовой габарит шириной 185 м и высотой 35 м обеспечивает беспрепятственный пропуск всех судов, курсирующих через Керчь-Еникальский канал.

Автодорожный арочный пролёт конструктивно представляет собой арку с жёсткой затяжкой. Он предназначен для пропуска четырёх полос движения, включая полосы безопасности. Ширина пролётного строения - 30 м по затяжке (нижняя часть) и 15 м в верхней точке, высота в высшей точке - 45 м.

Плавучая система - это плавучие опоры с погруженным и закрепленным на них арочным пролётом. В её основе - понтоны, объединённые по типу катамарана и снабжённые специализированным палубным оборудованием.

"AK&M" от 12.10.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100