Автодорожная арка Крымского моста доставлена в створ между фарватерными опорами

Автодорожный арочный пролёт Крымского моста 11 октября доставили в створ между фарватерными опорами. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань".



Сейчас строители готовятся к следующему этапу морской операции: на арке закрепляют подъёмные тросы, после чего начнётся работа по подготовке к работе грузоподъёмного оборудования. Подъём конструкции на проектную высоту в 35 м должен начаться сегодня, 12 октября.



Подъёмные тросы крепятся к подхватным балкам арочного пролёта, которые установлены под нижней частью арки специально для её подъема на проектную высоту. На фарватерных опорах установлено и освидетельствовано всё грузоподъёмное оборудование.



В подъёме автодорожной арки, вес которой составляет около 5.5 тыс. т, будет задействовано 12 домкратов грузоподъёмностью 650 т каждый. Предполагаемая средняя скорость подъёма арочного пролёта - 5 м/ч.



В операции по подъёму и монтажу арки задействовано до 30 человек в одну смену (инженеры, стропальщики, сварщики, геодезисты, специалисты контроля качества).



В общей сложности её установка на фарватере не превысит 72 ч. На это время судоходство в Керчь-Еникальском канале ограничивается. Как только строители подтвердят надёжность закрепления арочного пролёта на проектной высоте, плавание судов по фарватеру возобновится в стандартном режиме.



Длина судоходного пролёта Крымского моста - 227 м. Подмостовой габарит шириной 185 м и высотой 35 м обеспечивает беспрепятственный пропуск всех судов, курсирующих через Керчь-Еникальский канал.



Автодорожный арочный пролёт конструктивно представляет собой арку с жёсткой затяжкой. Он предназначен для пропуска четырёх полос движения, включая полосы безопасности. Ширина пролётного строения - 30 м по затяжке (нижняя часть) и 15 м в верхней точке, высота в высшей точке - 45 м.



Плавучая система - это плавучие опоры с погруженным и закрепленным на них арочным пролётом. В её основе - понтоны, объединённые по типу катамарана и снабжённые специализированным палубным оборудованием.



"AK&M" от 12.10.2017