Атомэнергопром приобретёт пакет акций Химпроминжиниринга за 277.642 млн руб.

Совет директоров АО "Атомэнергопром" 11 октября одобрил сделку по приобретению пакета акций АО "НПК "Химпроминжиниринг". Об этом говорится в сообщении компании.



Всего планируется приобрести 277642 обыкновенные акции "Химпроминжиниринга" номиналом 1 тыс. руб. каждая за 277.642 млн руб.



АО "Атомный энергопромышленный комплекс" (ИНН 7706664260) консолидирует гражданские активы атомной отрасли РФ и обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, объединяя ведущие предприятия и организации отрасли. В настоящее время в периметр консолидации эмитента входят все крупнейшие предприятия ядерного энергетического комплекса: АО "Техснабэкспорт", АО "ТВЭЛ", АО "Концерн Росэнергоатом", предприятия разделительного сублиматного комплекса, а также инжиниринга и сервиса, развития новых технологий и другие.



Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 13.57% до 41.672 млрд руб. с 48.213 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 16.77% до 319.13 млрд руб. с 273.291 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 8.91% до 60.267 млрд руб. с 55.334 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 3.27% до 55.775 млрд руб. с 54.007 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Атомэнергопром" за первое полугодие 2017 года по РСБУ снизилась на 37.5% до 39.428 млрд руб. с 63.085 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась в 16.67 раза до 276.774 млн руб. с 16.607 млн руб., убыток от продаж сократился на 42.25% до 577.242 млн руб. с 999.538 млн руб., прибыль до налогообложения - на 36.02% до 40.392 млрд руб. с 63.134 млрд руб.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"