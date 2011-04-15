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12/10/2017
13:11

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются вблизи недельных максимумов

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются вблизи недельных максимумов по мере того, как участники рынка ожидают данных по коммерческим запасам из США и получают все больше подтверждений, что спрос и предложение на рынке сбалансируются в 2018 году, полагает аналитик ГК FOREX CLUB Валерий Полховский.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в декабре на бирже ICE в Лондоне 12 октября в 9:00 MSK торговались на уровне $56.59 за баррель, прибавляя с открытия недели 1.6%. Американский эталон WTI за этот период подорожал на 3% и находился на уровне 50.95.

Агентство энергетической информации США опубликует сегодня данные по коммерческим запасам в подземных хранилищах. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg, участники рынка ожидают их падения на 2 млн баррелей.

ОПЕК повысил прогнозы по темпам роста мирового спроса. Ожидается, что в 2017 году он прирастет на 1.6 млн баррелей в сутки, а в 2017 году на 1.4 млн баррелей в сутки. При этом добыча со стороны картеля возрастёт всего на 350 тыс. баррелей в сутки по сравнению с сентябрём 2017 года.

В последнее время мы получаем все больше свидетельств тому, что спрос и предложение на рынке нефти сбалансируются в 2018 году. Мировой спрос растёт, а ОПЕК+ всерьёз готовится продлить соглашение по сокращению добычи. Текущие темпы роста добычи в США и других странах мира, не участвующих в соглашении ОПЕК+, не высоки и вряд ли смогут перекрыть рост мирового спроса.

Запасы нефти в развитых экономиках мира в августе снизились на 24.8 млн баррелей. Теперь они составляют $2.996 млрд, что на 171 млн выше пятилетней средней, значения, которое таргетирует ОПЕК+ своим соглашением по сокращению добычи.

Именно поэтому контракты Brent сейчас пользуются неплохим спросом при снижении в область $55 за баррель. При сложившемся новостном фоне эти отметки воспринимаются как относительно низкие и интересные для покупок. Фундаментально основанным коридором сейчас выглядит область $53-60 за баррель.


"AK&M" от 12.10.2017
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