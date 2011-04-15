Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются вблизи недельных максимумов по мере того, как участники рынка ожидают данных по коммерческим запасам из США и получают все больше подтверждений, что спрос и предложение на рынке сбалансируются в 2018 году, полагает аналитик ГК FOREX CLUB Валерий Полховский.



По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в декабре на бирже ICE в Лондоне 12 октября в 9:00 MSK торговались на уровне $56.59 за баррель, прибавляя с открытия недели 1.6%. Американский эталон WTI за этот период подорожал на 3% и находился на уровне 50.95.



Агентство энергетической информации США опубликует сегодня данные по коммерческим запасам в подземных хранилищах. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg, участники рынка ожидают их падения на 2 млн баррелей.



ОПЕК повысил прогнозы по темпам роста мирового спроса. Ожидается, что в 2017 году он прирастет на 1.6 млн баррелей в сутки, а в 2017 году на 1.4 млн баррелей в сутки. При этом добыча со стороны картеля возрастёт всего на 350 тыс. баррелей в сутки по сравнению с сентябрём 2017 года.



В последнее время мы получаем все больше свидетельств тому, что спрос и предложение на рынке нефти сбалансируются в 2018 году. Мировой спрос растёт, а ОПЕК+ всерьёз готовится продлить соглашение по сокращению добычи. Текущие темпы роста добычи в США и других странах мира, не участвующих в соглашении ОПЕК+, не высоки и вряд ли смогут перекрыть рост мирового спроса.



Запасы нефти в развитых экономиках мира в августе снизились на 24.8 млн баррелей. Теперь они составляют $2.996 млрд, что на 171 млн выше пятилетней средней, значения, которое таргетирует ОПЕК+ своим соглашением по сокращению добычи.



Именно поэтому контракты Brent сейчас пользуются неплохим спросом при снижении в область $55 за баррель. При сложившемся новостном фоне эти отметки воспринимаются как относительно низкие и интересные для покупок. Фундаментально основанным коридором сейчас выглядит область $53-60 за баррель.





"AK&M" от 12.10.2017