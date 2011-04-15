"Магнит" покупает новосибирскую группу "Холидей"

В настоящее время продолжается сделка по приобретению федеральной компанией "Магнит" крупного сибирского ритейлера - группы "Холидей". Об этом сообщает издание "Континент Сибирь online" (КС) со ссылкой на поставщика "Холидея" и источник внутри группы.



Согласно информации, попавшей в распоряжение КС, планируется, что уже с 1 января 2018 года большинство магазинов группы "Холидей" перейдут под бренд "Магнит". Как сообщил источник, знакомый с ситуацией внутри компании, у Н.Скороходова останутся бренды "Холди Дискаунтер" и "Фермер-центр", а сети "Холидей Классик", "Сибириада", "Планета Холидей", "Кора", "Турне" и "Палата" войдут в состав компании "Магнит".



Связаться с Н.Скороходовым на момент публикации не удалось. В самой группе "Холидей" от комментариев отказались.



ГК "Холидей" является крупнейшей торговой сетью в Сибири, реализующей продовольственные и непродовольственные товары. Она была основана в 2000 году Николаем Скороходовым совместно с партнёрами по инвестиционной группе "Лэнд". Около 500 магазинов группы расположены в семи регионах России: Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях.



"Компания Холидей" входит в ТОП-200 крупнейших частных компаний России (по версии журнала Forbes). Штат сотрудников - около 20 тыс. Выручка "Холидея" в 2016 году превысила 58.7 млрд руб., чистая прибыль - 241.4 млн руб. Основным владельцем ООО "Компания Холидей", по информации ЕГРЮЛ, значится H.S.R. Holiday siberiada retailing group limited с долей 99.92%, ещё 0.08 - у Fillmark Investments Limited.



Напомним, весной 2012 года ГК "Холидей" планировала приобрести X5 Retail Group. На тот момент сделка не состоялась. "Холидей" же сейчас значительно продвинулся вперёд, открыв за год более 150 магазинов.



Компания "Магнит" - крупнейший по количеству точек продуктовый ритейлер России. Она была создана в Краснодаре миллиардером Сергеем Галицким в 1994 году. В сеть входит почти 15 тыс. торговых точек, в том числе 11.1 тыс. работают в формате "магазин у дома", 240 гипермаркетов, 190 магазинов "Магнит Семейный" и 3.3 тыс. - "Магнит Косметик". Магазины "Магнит" есть в 2567 населённых пунктах, почти две трети - в городах с населением менее 500 тыс. человек.



В 2016 году оптовые продажи "Магнита" выросли в 2 раза до 5.6 млрд руб., что составило примерно 0.5% общей выручки. Выручка компании по итогам первого полугодия 2017 года увеличилась на 6.4% до 555 млрд руб. Чистая прибыль снизилась более чем на 20% до 21 млрд руб. В июле ритейлер понизил прогноз роста продаж на 2017 год с 9-13% до 9-11%. С начала 2017 года компания активно избавляется от убыточных магазинов. Так, за первое полугодие было закрыто более 160 магазинов разного формата.



По операционным и финансовым показателям, стоимость всей группы компаний "Холидей" на текущий момент эксперты оценивают в 46.9-58.5 млрд руб.



ООО "Компания Холидей" - крупнейшая сеть продовольственных магазинов различных форматов, представленных в нескольких субъектах Сибирского региона. Входит в ТОП-200 крупнейших частных компаний России по рейтингу журнала Forbes. Магазины расположены в 7 регионах: Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях. Торговая сеть насчитывает около 500 гипермаркетов и магазинов.



ПАО "Магнит" (Краснодар, ИНН 2309085638) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через одноименную сеть магазинов. Общее количество магазинов сети на 30 июня 2016 года составило 12888 (9902 "магазин у дома", 228 гипермаркетов, 170 магазинов "Магнит Семейный" и 2588 магазинов дрогери).



Чистая прибыль ПАО "Магнит" по МСФО за I квартал 2017 года упала на 8.49% до 7.543 млрд руб. с 8.243 млрд руб. годом ранее. Маржа чистой прибыли составила 2.83%. Выручка компании выросла на 4.6% до 266.98 млрд руб. с 255.3 млрд руб., валовая прибыль - на 10.5% до 71.89 млрд руб. с 65.04 млрд руб. Валовая маржа составила 26.93%. Показатель EBITDA вырос на 6% до 21 млрд руб. с 19.79 млрд руб. Маржа EBITDA составила 7.86%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль ПАО "Магнит" по РСБУ за I квартал 2017 года сократилась на 1% до 1.24 млрд руб. с 1.253 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 11.43% до 103.193 млн руб. с 92.61 млн руб., валовая прибыль - на 13.9% до 90.23 млн руб. с 79.23 млн руб., прибыль до налогообложения сократилась на 1.3% до 1.551 млрд руб. с 1.571 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"