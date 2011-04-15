Мягкая риторика протокола сентябрьского заседания ФРС оказывает давление на доллар

Сентябрьское заседание ФРС повлекло за собой довольно существенное укрепление доллара в паре с евро (с отметок 1.20 до 1.17). Этому способствовала довольно уверенная риторика председателя ФРС о необходимости ещё одного повышения ставки до конца года. Об этом говорится в комментарии Nordea.



Как следствие, оценка рынком вероятности повышения ставки в декабре повысилась с 30% до сентябрьского заседания до текущих 80%. Опубликованный вчера протокол сентябрьского заседания несколько охладил пыл рынков и способствовал продолжению ослабления доллара. Мы ожидали, что сентябрьские довольно жесткие комментарии найдут своё отражение и в протоколе. Однако, он, напротив, подтвердил наличие внутри ФРС двух противоположных точек зрения на текущую ситуацию с инфляцией.



Многие члены ФРС опасаются, что текущие низкие значения инфляции носят не временный, а более системный характер. Рост цен может сдерживаться технологическими инновациями, ростом конкуренции, а также некоторыми изменениями в расчёте стоимости услуг здравоохранения. Как следствие, некоторые члены ФРС по-прежнему сомневаются в необходимости ещё одного повышения ставки до конца года. Анализ рынком протокола ФРС стал одним из факторов ослабления доллара вчера.



Сегодня на рынок будет воздействовать большое количество разнонаправленных факторов. В рамках регулярной встречи Всемирного Банка и МВФ ожидается выступление главы ЕЦБ, а также нескольких представителей ФРС и ЕЦБ в 17:30 MSK. С точки зрения статистики в первой половине дня в фокусе будут данные о промышленном производства в ЕС (12:00), которые, как ожидается, отразят ускорения роста промышленного производства, что поддержит евро.



Во второй половине дня фокус сместится на данные из США, где поддержку доллару могут оказать данные по индексу цен производителей в США (15:30). Рынок ожидает роста данного индекса на фоне выходивших ранее данных об ускорении темпов роста заработных плат. Совокупность действия многочисленных факторов может привести к повышенной волатильности пары EUR/USD сегодня. Краткосрочный ориентир по паре EUR/USD 1.18-1.19.





"AK&M" от 12.10.2017