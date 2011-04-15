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12/10/2017
13:47

Средний чек россиянина в сентябре вырос на 1.2% до 524 руб.

Среднестатистический российский горожанин за один поход в магазин в сентябре 2017 года потратил 524 руб. Об этом сообщает исследовательский холдинг "Ромир".

Средний чек по сравнению с августом вырос на 1.2%, в годовом исчислении сократился на 0.8%.

Если во всех городах-миллионниках средний чек за месяц вырос на 3%, а за год - на 5.2%, то в обеих столицах в сентябре наблюдалась обратная тенденция. Так, в Москве чек снизился с 690 руб. в августе до 684 руб. в сентябре (минус 0.9%). За год средний чек сократился на 3.3%.

В Санкт-Петербурге в сентябре чек уменьшился на 0.3% до 677 руб., в годовом исчислении - на 5.7%.

В гипермаркетах средний чек за месяц прибавил 2.1%, в супермаркетах - 5.9%, в дискаунтерах - 3.3%. В годовом выражении в супермаркетах чек вырос на 3.5%, в гипермаркетах - на 6.5%, в дискаунтерах - на 7.1%.


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