Средний чек россиянина в сентябре вырос на 1.2% до 524 руб.

Среднестатистический российский горожанин за один поход в магазин в сентябре 2017 года потратил 524 руб. Об этом сообщает исследовательский холдинг "Ромир".



Средний чек по сравнению с августом вырос на 1.2%, в годовом исчислении сократился на 0.8%.



Если во всех городах-миллионниках средний чек за месяц вырос на 3%, а за год - на 5.2%, то в обеих столицах в сентябре наблюдалась обратная тенденция. Так, в Москве чек снизился с 690 руб. в августе до 684 руб. в сентябре (минус 0.9%). За год средний чек сократился на 3.3%.



В Санкт-Петербурге в сентябре чек уменьшился на 0.3% до 677 руб., в годовом исчислении - на 5.7%.



В гипермаркетах средний чек за месяц прибавил 2.1%, в супермаркетах - 5.9%, в дискаунтерах - 3.3%. В годовом выражении в супермаркетах чек вырос на 3.5%, в гипермаркетах - на 6.5%, в дискаунтерах - на 7.1%.





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