Альфа-Банк открыл кредитную линию на 8.5 млрд руб. лизинговой компании "ТрансФин-М"

Альфа-Банк открыл новую кредитную линию лизинговой компании "ТрансФин-М" на 8.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Кредит выдается на срок до двух лет под обеспечение железнодорожных вагонов. Полученные средства будут направлены на развитие новых лизинговых проектов заемщика.



На текущий момент это уже четвёртая кредитная линия "ТрансФин-М" в Альфа-Банке. Общий кредитный лимит, одобренный компании Альфа-Банком, составляет порядка 15 млрд руб.



Благодаря финансированию Альфа-Банка "ТрансФин-М" реализует стратегию развития в железнодорожном секторе и смежных с ним отраслях. Часть средств, привлеченных в рамках данной кредитной линии, ранее уже была направлена на покупку карьерных самосвалов, используемых для добычи угля в Кузбассе. Это направление "ТрансФин-М" развивает с августа прошлого года и на сегодняшний день имеет возможность оказывать угледобытчикам логистические услуги полного цикла по добыче и транспортировке угля от разреза до железнодорожной станции.



ПАО "ТрансФин-М" (ИНН 7708551181) учреждено 4 февраля 2005 года НПФ "Благосостояние". Компания разработала и использует единую технологию передачи оборудования в лизинг. В сферу деятельности входит лизинг железнодорожного транспорта, коммерческой недвижимости, оборудования, автомобилей и спецтехники.



Чистая прибыль ПАО "ТрансФин-М" за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 14.82% до 824.301 млн руб. с 717.883 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Процентные доходы от финансового лизинга увеличились на 12.99% до 7.154 млрд руб. с 6.332 млрд руб., чистый процентный доход - на 52.02% до 2.157 млрд руб. с 1.391 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 19.87% до 1.024 млрд руб. с 853.889 млн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ТрансФин-М" за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 17.27% до 598.958 млн руб. с 510.745 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 71.36% до 15.739 млрд руб. с 9.185 млрд руб., прибыль от продаж - на 73.86% до 7.648 млрд руб. с 4.399 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 22.7% до 736.847 млн руб. с 600.507 млн руб.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Прямыми акционерами ОАО "Альфа-Банк" являются российская компания ОАО "АБ Холдинг", которая владеет более 99% акций банка, и кипрская компания Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited, в распоряжении которой имеется менее 1% акций банка.



Бенефициарами банковской группы в составе консорциума "Альфа-Групп" являются 6 физических лиц (Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, Александр Кнастер, Андрей Косогов).



Чистая прибыль группы "Альфа-Банк" за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла в 2.7 раза до $436 млн.



"AK&M" от 12.10.2017