Рубль, как и прочие валюты развивающихся стран, укрепляется после довольно мягкой риторики в протоколе ФРС. На текущей неделе основные риски для рубля исходят от публикации статистических данных в США (индекс цен производителей сегодня и индекс потребительских цен в пятницу). В случае позитивной динамики по данным показателям рубль может оказаться под определённым давлением. Об этом говорится в комментарии Nordea.



За пределами текущей недели совокупность внутренних факторов начинает формировать предпосылки для укрепления рубля в октябре. Свою роль здесь играет приближающийся налоговый период, первый платеж в рамках которого состоится уже в понедельник 16 октября, а пик приходится на 25 октября. Ожидания снижения ставки ЦБ на заседании 27 октября могут способствовать росту спроса на российские активы со стороны нерезидентов по сентябрьскому сценарию, что также будет оказывать поддержку рублю.



В конце октября негативным фактором для рубля снова станет тема санкций. 31 октября истекает 90-дневный период, отведённый Минфину США на публикацию уточнённого списка компаний, подпадающих под новые санкции США. Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB 57.50-58.10.





"AK&M" от 12.10.2017