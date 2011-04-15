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12/10/2017
14:13

В.Путин назначил М.Ведерникова врио губернатора Псковской области

Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаила Ведерникова временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области. Об этом свидетельствует сообщение, размещённое на сайте Кремля.

М.Ведерников родился в 1975 году в Ленинградской области. В 1998 году окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте РФ. В 2000 году стал первым зампредседателя РО ООО "Молодёжное Единство" Ленинградской области, в 2001-2005 годах - депутат муниципального собрания муниципального образования "Выборгский район Ленинградской области", в 2005-2009 годах - депутат Совета депутатов муниципального образования "Выборгское городское поселение", в 2006-2010 годах - председатель Общественной молодёжной палаты при Законодательном собрании Ленинградской области, в 2007-2010 годах - заместитель, первый заместитель руководителя Регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения Партии "Единая Россия". В 2010-2012 годах был советником Департамента региональной политики, начальник Департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления Президента РФ по внутренней политике, в 2012-2017 годах - з аместителем полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. С 2017 года - заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

"AK&M" от 12.10.2017
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