ЛУКОЙЛ может провести IPO своего швейцарского трейдера Litasco перед продажей

Перед планируемой продажей своего международного трейдера Litasco ПАО "ЛУКОЙЛ" может вывести его на биржу в Европе, чтобы определить индикатор цены для сделки. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на слова главы нефтекомпании Вагита Алекперова.



По словам В.Алекперова, сам он покупать акции трейдера в случае размещения не собирается. Помимо IPO, рассматривается выкуп компании менеджментом (МВО) или слияние с другим трейдером. Инвесторы заинтересуются Litasco, если ЛУКОЙЛ даст гарантию, что 60-70% продукции будет продаваться через трейдера, уверен В.Алекперов. Сейчас через швейцарскую компанию идет весь экспорт производителя. В то же время сам ЛУКОЙЛ занимает менее половины оборота Litasco.



В конце сентября вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун уже говорил, что интерес к активу проявляют европейские трейдеры. "По мне, это называется не продажа, а больше spin-off... (выведение из структуры головной компании дочерней структуры путём выпуска акций. - "Ъ")", - пояснял он.



Litasco основана в 2000 году в Швейцарии как эксклюзивный экспортный трейдер нефти и нефтепродуктов ЛУКОЙЛа и поставщик на его НПЗ за рубежом. Центральный офис структуры находится в Женеве. Она также представлена в Германии, Казахстане, Сингапуре, Швеции, ОАЭ, США, Нидерландах, Китае, Ираке, Индии и России. Текущий объём продаж - около 160 млн т в год. Отдельно в отчётности ЛУКОЙЛа показатели трейдера не отражаются.



Пока сравнивать Litasco с компаниями-аналогами затруднительно: из крупных трейдеров в мире торгуется только Glencore, но её бизнес шире, чем у структуры ЛУКОЙЛа. Эксперты не уверены, что проводить IPO на фоне текущего состояния рынков - удачная мысль, и считают наиболее вероятным слияние Litasco с другим крупным трейдером. Ключевым фактором для оценки трейдера остается набор долгосрочных контрактов с ЛУКОЙЛом.



Напомним, ЛУКОЙЛ заявил о желании расстаться с Litasco как с непрофильным активом в августе, а в сентябре его продажу одобрило правление компании. Окончательное решение по форме продажи должно быть принято в конце ноября - начале декабря.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2017 года выросла на 90.7% до 201 млрд руб. со 105.4 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 10.9% до 2790.8 млрд руб. Показатель EBITDA в первом полугодии 2017 года вырос до 386.7 млрд руб.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в первом полугодии 2017 года по РСБУ выросла более чем в два раза до 115.607 млрд руб. Выручка компании составила 103.374 млрд руб. по сравнению со 132.822 млрд руб. в первом полугодии 2016 года. Прибыль от продаж составила 78.939 млрд руб. против 114.094 млрд руб. годом ранее.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"