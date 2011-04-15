Ростелеком готов продать здание Центрального телеграфа в Москве

ПАО "Ростелеком" рассматривает возможность продажи здания "Центрального телеграфа" на Тверской улице, и уже встречался с крупными игроками рынка недвижимости. Как сообщают "Ведомости", об этом рассказал журналистам президент компании Михаил Осеевский.



Крупнейшим собственником площадей в здании "Центрального телеграфа" является ПАО "Центральный телеграф" ("дочка" Ростелекома), которое владеет в нём площадью в 35.15 тыс. кв. м, а ещё 4.8 тыс. кв. м принадлежит компании "Юника инвест". Минкомсвязь РФ также распоряжается 10 тыс. кв. м здания.



"По Центральному телеграфу мы с другими акционерами уже договорились и приняли решение о том, что мы выведем из здания технологическое оборудование. Со временем разделим компанию на два направления: операционное и владение недвижимостью. И будем определяться с будущим этого здания. Принципиально уже сегодня мы понимаем, что интегрируем бизнес ПАО "Центральный телеграф" в макрорегиональный филиал "Центр" Ростелекома, а потом сосредоточимся на структурировании сделки с недвижимостью", - разъяснил М.Осеевский.



По его словам, сделка потребует сложных согласований, поскольку это здание является памятником архитектуры, "одним из символов столицы". "Мы исходим из того, что эту задачу надо реализовать качественно, поэтому жёстких сроков не ставим", - добавил глава компании.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по РСБУ за I квартал 2017 года упала в 2.5 раза до 1.338 млрд руб. с 3.418 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 3.6% до 66.816 млрд руб. с 69.345 млрд руб., валовая прибыль - в 1.4 раза до 5.27 млрд руб. с 7.281 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.4 раза до 1.822 млрд руб. с 4.45 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 39% до 5.934 млрд руб. с 4.259 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 0.9% до 145.602 млрд руб. со 144.258 млрд руб., операционная прибыль - на 15% до 19.396 млрд руб. с 16.773 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 42% до 8.601 млрд руб. с 6.051 млрд руб.



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