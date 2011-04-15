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12/10/2017
15:14

BMW может открыть СП по выпуску электромобилей с китайской Great Wall Motor

Немецкий автопроизводитель BMW намерен создать совместное предприятие с компанией Great Wall Motor (Китай), которое займётся выпуском электромобилей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Совместное предприятие может стать вторым в Китае для BMW. Завод планируется построить в восточном городе Чаншу, рассказал исполнительный директор BMW.

Продажи BMW в Китае в 2016 году выросли на 11.3%. Это второй по величине премиальный бренд в стране (после Audi). BMW пытается опередить Mercedes-Benz Daimler, который в прошлом году зафиксировал 26.6-процентный рост продаж в Китае благодаря более молодой модельной линейке.

Напомним, недавно многие производители автомобилей объявили об инвестициях в китайские компании. В частности, Tesla, Ford Motor Co, Daimler AG и General Motors также планируют производить электромобили в Китае.

Китай нацелен на то, чтобы к 2025 году электрические и гибридные автомобили составляли, по меньшей мере, пятую часть продаж автомобилей в стране и планируют облегчить условия для создания СП.

BMW уже имеет совместное предприятие в Китае с местным автопроизводителем Brilliance China Automotive Holdings и выпускает автомобили на двух заводах в Шеньяне. "Развитие нашего бизнеса с совместным предприятием BMW Brilliance Automotive будет идти по плану, и мы продолжим инвестировать и развивать наше совместное предприятие", - сказал представитель BMW, отказавшись комментировать создание нового СП.

Great Wall Motor - первое в Китае негосударственное предприятие по производству автомобилей, чьи акции размещены на бирже Гонконга. Компания основала самый большой в стране комплекс по производству пикапов, внедорожников и городских автомобилей различного класса. В состав корпорации входит свыше 30 предприятий.




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