Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/10/2017
14:44

Высокий суд Англии разрешил АСВ взыскать трастовые активы С.Пугачёва

Высокий Суд Правосудия Англии и Уэльса 11 октября вынес решение об удовлетворении требований АСВ как конкурсного управляющего ЗАО "Международный промышленный банк" по результатам рассмотрения так называемого "трастового иска". Об этом говорится в сообщении АСВ.

Суд установил, что дискреционные трасты С.Пугачёва являются притворными, а на активы, переданные в эти трасты, может быть обращено взыскание как на собственное имущество С.Пугачева.

Впервые судебный приказ о наложении ареста на активы С.Пугачёва по всему миру был получен по заявлению АСВ в июле 2014 года. С тех пор Высокий Суд Правосудия вынес свыше 170 приказов и целый ряд решений, позволивших АСВ в конечном итоге добиться успешного рассмотрения судом "трастового иска".

Ключевым направлением английского судебного разбирательства для АСВ с самого его начала являлось оспаривание структуры владения С.Пугачёвым своими активами с использованием новозеландских дискреционных трастов. Данные трасты использовались им для сокрытия своего имущества, включая два объекта в Лондоне и виллу на острове в Карибском море.

В решении от 11 октября суд согласился с тем, что рассматриваемые трасты в действительности не были настоящими дискреционными трастами. Истинная сущность этих трастов заключается в том, чтобы С.Пугачёв оставался их единственным бенефициарным собственником и сохранял абсолютный контроль над активами в силу своего статуса их "протектора". Помимо прочего, это позволяло ему сменить доверительных управляющих трастов, если бы они перестали выполнять его поручения.

По итогам рассмотрения дела судья Бирсс установил следующее: "Суть трастов заключалась не в том, чтобы передать контроль над его активами кому-либо еще, а в том, чтобы скрыть свой контроль над ними. Другими словами, господин Пугачёв намеревался использовать трасты в качестве средства для введения в заблуждение других людей, создавая видимость того, что имущество ему не принадлежало, в то время как на самом деле он оставался собственником активов. Роль протектора была механизмом, с помощью которого он мог осуществлять контроль… Эта попытка сделать активы трастов недоступными для судебного взыскания не должна увенчаться успехом".



AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100