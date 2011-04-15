Высокий суд Англии разрешил АСВ взыскать трастовые активы С.Пугачёва

Высокий Суд Правосудия Англии и Уэльса 11 октября вынес решение об удовлетворении требований АСВ как конкурсного управляющего ЗАО "Международный промышленный банк" по результатам рассмотрения так называемого "трастового иска". Об этом говорится в сообщении АСВ.



Суд установил, что дискреционные трасты С.Пугачёва являются притворными, а на активы, переданные в эти трасты, может быть обращено взыскание как на собственное имущество С.Пугачева.



Впервые судебный приказ о наложении ареста на активы С.Пугачёва по всему миру был получен по заявлению АСВ в июле 2014 года. С тех пор Высокий Суд Правосудия вынес свыше 170 приказов и целый ряд решений, позволивших АСВ в конечном итоге добиться успешного рассмотрения судом "трастового иска".



Ключевым направлением английского судебного разбирательства для АСВ с самого его начала являлось оспаривание структуры владения С.Пугачёвым своими активами с использованием новозеландских дискреционных трастов. Данные трасты использовались им для сокрытия своего имущества, включая два объекта в Лондоне и виллу на острове в Карибском море.



В решении от 11 октября суд согласился с тем, что рассматриваемые трасты в действительности не были настоящими дискреционными трастами. Истинная сущность этих трастов заключается в том, чтобы С.Пугачёв оставался их единственным бенефициарным собственником и сохранял абсолютный контроль над активами в силу своего статуса их "протектора". Помимо прочего, это позволяло ему сменить доверительных управляющих трастов, если бы они перестали выполнять его поручения.



По итогам рассмотрения дела судья Бирсс установил следующее: "Суть трастов заключалась не в том, чтобы передать контроль над его активами кому-либо еще, а в том, чтобы скрыть свой контроль над ними. Другими словами, господин Пугачёв намеревался использовать трасты в качестве средства для введения в заблуждение других людей, создавая видимость того, что имущество ему не принадлежало, в то время как на самом деле он оставался собственником активов. Роль протектора была механизмом, с помощью которого он мог осуществлять контроль… Эта попытка сделать активы трастов недоступными для судебного взыскания не должна увенчаться успехом".







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