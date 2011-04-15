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12/10/2017
14:46

А.Богомаз и А.Меркулов обсудили вопросы социально-экономического развития Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и помощник полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александр Меркулов в ходе рабочей встречи обсудили вопросы социально-экономического развития Брянской области, исполнение майских указов Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и Правительства области.

На встрече присутствовали председатель Брянской областной Думы Владимир Попков и главный федеральный инспектор по Брянской области Афанасий Киселев.

А.Богомаз рассказал А.Меркулову о предварительных итогах уборочной кампании. В области собрано более 1.1 млн т зерновых и зернобобовых. Сбор кукурузы на зерно оценивается до 800 тыс. т. В целом в этом году урожай зерна в регионе составит около 2 млн т.

Речь также шла о подготовке к VI Славянскому международному экономическому форуму, который состоится в Брянске 20 октября. Тема форума - "Интеграция рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада". Особое место в дискуссии будет отведено вопросам АПК, трансформации продовольственного рынка, развития новых цифровых платформ для обеспечения единого торгового пространства, конкурентоспособности промышленных товаров и услуг стран славянского содружества, перспективам применения в промышленности сервисной бизнес-модели и модели контрактного производства, экономической интеграции проекта "Шелковый путь" с региональными проектами.

А.Меркулов отметил, что в Брянской области активно ведутся дорожные работы. А.Богомаз пояснил, что в 2015 году капитально отремонтировано и построено 220 км дорог, в 2016 году - 440 км, построено два моста в городе Брянске, что позволило решить проблемы, копившиеся годами. В этом году планируется выполнить работы по капитальному ремонту и строительству 470 км дорог. Объем строительства и ремонта дорог вырос более чем в три раза, хотя бюджет дорожного фонда увеличился только на 40%. Дополнительно в этом году на финансирование дорожной деятельности Брянская область получит 113 млн руб.


"AK&M" от 12.10.2017
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