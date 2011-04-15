Основные валюты ждут заявлений ЕЦБ и ФРС

После новых рекордов на Уолл-стрит и в Азии, европейские площадки открылись разнонаправлено, и российский рынок последовал их примеру. ММВБ продолжает "обхаживать" отметку 2100, торгуясь под небольшим давлением из-за укрепления рубля. Долларовый РТС на этом же факторе обновил полугодовые максимумы, повышаясь на 0.25%, комментирует ситуацию на рынке директор Аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.



Рубль продолжает укрепление, причём на сей раз без поддержки нефти, которая практически не подаёт признаков жизни, немного расстроившись после вчерашнего отчета Американского института нефти, который указал на неожиданный рост запасов на прошлой неделе. Прогноз по данным Минэнерго предполагает сокращение запасов в районе 1.5-2 млн баррелей, и если результат будет противоположным, Brent усилит медвежий уклон на вечерних торгах.



При этом российская валюта получает основную поддержку за счёт слабости доллара. Американская валюта негативно восприняла протокол заседания ФРС, обнаживший наличие беспокойства по поводу будущих темпов роста инфляции и, соответственно, интенсивности дальнейшего ужесточения политики. При этом ожидания относительно декабрьского повышения ставки остались без изменений.



Главными событиями дня станут данные по ценам производителей в США, а также выступления ряда спикеров ФРС и ЕЦБ, в том числе главы европейского регулятора Марио Драги. Если евро услышит намек на предпосылки для начало сворачивания стимулов в регионе, пара евро/доллар подучит дополнительный стимул к росту и прорвёт промежуточное сопротивление в районе 1.1880, преграждающее путь к 1.19. Если же вернётся спрос на доллар, котировки нивелируют набранные очки.



"AK&M" от 12.10.2017