Доллар и евро на локальном рынке движутся в разных направлениях

На четверг, 12 октября 2017 года, Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 57.9210 руб., евро - 68.5035 руб. Доллар США на локальном рынке продолжил снижение, реализуя фазу ослабления, в рамках диапазона 57.50-58.80, сложившегося с середины сентября. Евро жестко консолидируется около отметки 68.50, отражая позитивную динамику единой европейской валюты на международном валютном рынке Forex. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Александра Егорова.



В опубликованном накануне пресс-релизе, Банк России отметил существенное замедление инфляции в сентябре, связав это с такими временными факторами, как высокий урожай сельскохозяйственных культур и укрепление рубля. Также регулятор отметил признаки возрастающей готовности потребителей наращивать расходы. Очень важная фраза о том, что текущая динамика инфляции формирует предпосылки к дальнейшему снижению инфляционных ожиданий, может служить сигналом к готовности регулятора продолжить процесс снижения ключевой ставки. Скорее, всего вектор монетарной политики будет формироваться по следующему сценарию. Снижение ставки на 0.25% на октябрьском заседании Совета директоров и затем еще раз на аналогичную величину - на декабрьском заседании. Вторая составляющая будет зависеть от динамики потребительских цен ближе к концу года.



Как отмечено в документе, в дальнейшем, после исчерпания влияния временных дезинфляционных факторов, инфляция будет колебаться вблизи 4%, что полностью отвечает стратегическим целям Банка России. Но при резком росте потребительских цен или возрастании инфляционных ожиданий, регулятор оставил за собой право действовать в соответствии с текущей ситуацией, учитывая среднесрочные риски отклонения инфляции от цели как вверх, так и вниз.



Насыщенная повестка нефтяного рынка сформировала положительную динамику нефтяных фьючерсов по обоим эталонным сортам, что позитивно для российского рубля. В опубликованном накануне сентябрьском отчете ОПЕК отмечено, что средний дневной объем добычи составил приблизительно 32.750 млн баррелей, а в 2018 году, прогнозируемый спрос достигнет 33.1 млн баррелей в день. Также подчеркнуто, что усилия участников соглашения ОПЕК+ способствуют продолжающемуся снижению мировых запасов сырья. В последнее время различные представители ОПЕК демонстрируют оптимизм в отношении реализации пакта о сокращении мировой добычи.



Но рост до исторических максимумов добычи сланцевой нефти в США уже вызывает опасения других производителей нефти. Призыв генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо к американским производителям нефти, говорит о наличии определенных сложностей для реализации поставленной цели по достижению баланса. Фраза о возможной потребности в "некоторых чрезвычайных мерах" в будущем, также говорит, о наличии потенциальных сложностей на следующем этапе реализации плана, подчёркивает аналитик.



Монетарные факторы на рынке Forex поддерживают рост единой европейской валюты. Сегодня состоится очередное выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги, что может внести некоторые коррективы в динамику евро против доллара, который стремиться к верхней границе актуального торгового диапазона около отметки 1.1940.



"AK&M" от 12.10.2017