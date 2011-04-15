Газпромбанк выступит агентом по размещению дебютного выпуска облигаций ЯНАО для населения

Газпромбанк выступит агентом по размещению дебютного выпуска государственных облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) для физических лиц. Об этом говорится в сообщении банка.



Эмитентом облигаций выступит департамент финансов ЯНАО, облигации будут размещаться по открытой подписке на Московской бирже в форме именных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (учетом) в Национальном расчетном депозитарии.



Объем выпуска составит 1 млрд руб., номинальная стоимость облигации 1 тыс. руб., срок обращения 5 лет. В течение всего срока обращения по выпуску будут осуществляться квартальные выплаты купона, установленного в размере 9.25% годовых - не облагается налогом в соответствии с законодательством РФ. Облигации в полном объеме обеспечены всем государственным имуществом ЯНАО.



Приобретение облигаций будет осуществляться в период размещения облигаций с 18 октября 2017 года по 22 декабря 2017 года на брокерский счет, который можно открыть на всей территории Российской Федерации в каждом филиале Газпромбанка. Цена размещения и доходность к погашению облигаций будет определяться эмитентом еженедельно на каждый день предстоящей недели и будет публиковаться на официальном сайте эмитента. На первую неделю размещения цена установлена в размере 100% от номинальной стоимости облигаций.



Владельцами облигаций могут стать совершеннолетние граждане Российской Федерации. Обращение облигаций между физическими лицами на вторичном рынке не допускается, за исключением передачи облигаций в наследство. Максимальное количество облигаций, доступных для приобретения одним физическим лицом в Газпромбанке, составляет 10 тыс. штук.



По облигациям предусмотрена возможность досрочного выкупа без потери накопленного купонного дохода (независимо от даты предъявления облигаций к выкупу) в течение всего срока обращения по цене приобретения облигаций, но не более 100% от номинальной стоимости.



АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю. Крупнейшими акционерами банка являются: ОАО "Газпром" и НПФ "Газфонд".



"AK&M" от 12.10.2017