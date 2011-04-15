Бинбанк ввел спецпредложение по кредиту наличными и снизил ставку до 10.99% годовых

Бинбанк ввел спецпредложение по кредиту наличными и снизил ставку для надежных заемщиков. Об этом говорится в сообщении банка.



Минимальная ставка потребительского кредита в рамках специального предложения составляет 10.99% годовых, срок фиксированный - один год. Ставка устанавливается индивидуально после рассмотрения банком заявки на кредит, при этом она будет не выше 18.99% годовых.



По стандартной программе потребительского кредитования Бинбанк снизил на 1 процентный пункт минимальную ставку для зарплатных клиентов и сотрудников бюджетных организаций. Теперь при кредите в размере свыше 300 тыс. руб. ставка для указанных категорий заемщиков составит 13.99% годовых. Для кредитов, сумма которых не превышает 300 тыс. руб., ставка осталась на уровне 18.99% годовых.



Ставки по программе рефинансирования также снизились и теперь составляют от 13.99% до 22.5% годовых. Бинбанке может рефинансировать до трех кредитов, взятых ранее в других кредитных организациях, тем самым уменьшив долговую нагрузку. Ставка при рефинансировании будет на 2 пункта ниже, чем по прежним условиям, но в рамках указанного диапазона.



Кредит в Бинбанке можно оформить на срок до 7 лет, максимальная сумма - 2 млн руб. При оформлении заявки на стандартный потребительский кредит через сайт банка процентная ставка снижается на 0.5 процентного пункта.



ПАО "Бинбанк" (ИНН 7731025412) создано в 1993 году. Входит в число 30 крупнейших банков России. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.





"AK&M" от 12.10.2017