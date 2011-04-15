Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/10/2017
16:20

Бинбанк ввел спецпредложение по кредиту наличными и снизил ставку до 10.99% годовых

Бинбанк ввел спецпредложение по кредиту наличными и снизил ставку для надежных заемщиков. Об этом говорится в сообщении банка.

Минимальная ставка потребительского кредита в рамках специального предложения составляет 10.99% годовых, срок фиксированный - один год. Ставка устанавливается индивидуально после рассмотрения банком заявки на кредит, при этом она будет не выше 18.99% годовых.

По стандартной программе потребительского кредитования Бинбанк снизил на 1 процентный пункт минимальную ставку для зарплатных клиентов и сотрудников бюджетных организаций. Теперь при кредите в размере свыше 300 тыс. руб. ставка для указанных категорий заемщиков составит 13.99% годовых. Для кредитов, сумма которых не превышает 300 тыс. руб., ставка осталась на уровне 18.99% годовых.

Ставки по программе рефинансирования также снизились и теперь составляют от 13.99% до 22.5% годовых. Бинбанке может рефинансировать до трех кредитов, взятых ранее в других кредитных организациях, тем самым уменьшив долговую нагрузку. Ставка при рефинансировании будет на 2 пункта ниже, чем по прежним условиям, но в рамках указанного диапазона.

Кредит в Бинбанке можно оформить на срок до 7 лет, максимальная сумма - 2 млн руб. При оформлении заявки на стандартный потребительский кредит через сайт банка процентная ставка снижается на 0.5 процентного пункта.

ПАО "Бинбанк" (ИНН 7731025412) создано в 1993 году. Входит в число 30 крупнейших банков России. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.


"AK&M" от 12.10.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100