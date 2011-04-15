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13/10/2017
09:33

Повтор! Внешний долг РФ с начала года вырос на 4.5% до $537.5 млрд

Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября 2017 года составил $537.5 млрд, увеличившись на 4.5% с начала года. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Увеличение внешних обязательств органов государственного управления на $12.5 млрд обусловлено, главным образом, приобретением нерезидентами суверенных долговых инструментов в российских рублях на вторичном рынке.

Долг прочих секторов вырос на $12.9 млрд, или на 3.8%, что определялось в значительной степени поступлением кредитных ресурсов от связанных зарубежных структур. Продолжилось сокращение внешних долговых обязательств банковского сектора, составившее по итогам января-сентября 2017 года $12 млрд.

В секторальной структуре внешнего долга РФ по состоянию на 1 октября 2017 года доля задолженности органов государственного управления составила 9.6%, удельный вес обязательств банковского сектора - 20%, прочих секторов - 66.3%.


"AK&M" от 12.10.2017
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