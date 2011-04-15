Кабмин внес в Госдуму законопроект о дистанционной розничной торговле лекарственными препаратами

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о дистанционной розничной торговле лекарственными препаратами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом" разработан Минздравом.



Законопроектом предлагается предоставить право розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом аптечным организациям и ветеринарным аптечным организациям.



Также предлагается уточнить определения понятий "фармацевтическая деятельность", "аптечная организация" и "ветеринарная аптечная организация" в части введения нового вида работ (услуг) по розничной торговле лекарственными препаратами дистанционным способом, осуществляемых в рамках фармацевтической деятельности.



Одновременно предусматривается введение запрета на розничную торговлю рецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом. В этих целях предлагается внести изменение в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в части включения сведений о сайтах, содержащих информацию о продаже дистанционным способом лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, в Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено.



Предлагается скорректировать полномочия федеральных органов исполнительной власти при обращении лекарственных средств. Возможность досудебного закрытия сайтов, содержащих информацию о продаже лекарственных препаратов дистанционным способом, будет заменена на ограничение доступа к сайтам, содержащим информацию о розничной торговле дистанционным способом лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту.



В целях приведения в соответствие норм федеральных законов "Об обращении лекарственных средств" и "О наркотических средствах и психотропных веществах" предлагается разрешить включение наркотических и психотропных лекарственных препаратов в устанавливаемый органами исполнительной власти субъектов Федерации перечень лекарственных препаратов, которые могут продаваться медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских населённых пунктах, где отсутствуют аптечные организации.



"AK&M" от 13.10.2017