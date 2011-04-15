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13/10/2017
11:52

Цены на нефть и данные по внешнеторговому балансу Китая поддержат настроения инвесторов

Цены на нефть Brent и данные по внешнеторговому балансу Китая поддержат настроения инвесторов, однако спрос на рисковые активы будет невысоким в ожидании американской статистики по инфляции. Brent дорожает в свете сокращения объемов добычи и запасов энергоресурсов в США. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС Глобал Маркетс Марка Брэдфорда.

В Китае импорт вырос на 18.7% г/г против прогноза +13.5%; экспорт увеличился на 8.1%, что хуже ожидаемых 8.8%, но существенно выше августовского значения 5.5%. Осторожности на рынках способствуют заявления ряда представителей ФРС, которые связывают третье повышение ставки в этом году с достижением инфляцией целевого уровня 2%. Кроме того, дебаты вокруг нового главы ФРС усиливают неопределенность относительно будущей позиции регулятора по монетарной политике.

На геополитическом фронте в центре внимания ядерное соглашение с Ираном: сегодня Дональд Трамп, противник сделки, должен вынести свою резолюцию в отношении соблюдения Ираном условий соглашения.

Американские рынки акций завершили вчерашний день в минусе (DJIA -0.14%, S&P 500 -0.17%, NASDAQ -0.18%), азиатские индексы повышаются (Hang Seng +0.03%, Shanghai +0.15%, Nikkei +1.14%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.07%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $56.6 за баррель - выше открытия.


"AK&M" от 13.10.2017
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