Российские поставщики Ford Sollers экспортируют комплектующие на завод в Румынию

Российские поставщики компании Ford Sollers начали поставлять компоненты российского производства на завод Ford в Крайове (Румыния). Как сообщает пресс-служба "Ford Sollers Холдинг", перечень экспортируемых компонентов состоит из 47-ми наименований, которые используются в производстве нового Ford EcoSport.



Ford закупает в России штамповку кузовных деталей, элементы интерьера, стёкла, уплотнители. В частности, завод компании Faurecia в Ленинградской области экспортирует дверные панели, компания AGC из Нижнего Новгорода - стёкла, расположенный там же завод Magna - чехол запасного колеса. Saargummi в Ярославле производит резиновые уплотнения, а штампованные кузовные детали поступают сразу от двух производителей - Coscunoz (Республика Татарстан) и Peterform (Ленинградская область).



Компания Ford Motor недавно запустила производство обновлённого субкомпактного кроссовера Ford EcoSport на заводе в городе Крайова (Румыния). Это позволит Ford обеспечить необходимый объём производства модели, относящейся к самому быстрорастущему в Европе сегменту. Ранее кроссоверы EcoSport поставлялись в Европу из Индии.



Кроссоверы из Румынии будут поставляться на все рынки Европы, за исключением России, где локализованная версия модели производится с 2014 года на заводе Ford Sollers в Набережных Челнах.



Решение производить новый EcoSport в Европе, а не продолжать импортировать автомобили с индийского завода Ford в городе Ченнай поможет компании справиться с растущим спросом на кроссовер. Общие продажи кроссоверов на 20-ти традиционных рынках Ford в Европе за прошлый год выросли на 27%, в настоящее время примерно каждый четвёртый из регистрируемых новых автомобилей является представителем этого сегмента. Продажи кроссоверов Ford в Европе в 2016 году увеличились более чем на 30%, а за первые 8 месяцев 2017 года - на 27%.



СП Ford Sollers (совместное предприятие Ford Motor Company и ПАО "Соллерс", ИНН 3528079131) отвечает за российское производство автомобилей Ford, импорт и продажу всех продуктов Ford на российском рынке, включая автомобили, запчасти и аксессуары. В СП Ford Sollers входят производственные площадки во Всеволожске (Ленинградская область), в Набережных Челнах и на территории Особой экономической зоны "Алабуга" (Республика Татарстан). Кроме того, компания развивает сеть дилерских центров и имеет собственное лизинговое подразделение. Основным акционером Sollers является Вадим Швецов.



Продажи автомобилей СП Ford Sollers в России в январе-сентябре 2017 года выросли на 13% до 34.896 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Чистая прибыль группы "Соллерс" по МСФО в первом полугодии 2017 года увеличилась в 16.91 раза до 575 млн руб. с 34 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 19.26% до 16.012 млрд руб. с 13.426 млрд руб., операционная прибыль снизилась на 23.1% до 1.012 млрд руб. с 1.316 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 4.9 раза до 828 млн руб. со 169 млн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Соллерс" по РСБУ в первом полугодии 2017 года сократилась в 5.6 раза до 870.355 млн руб. с 4.873 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 3.27% до 92.637 млн руб. с 89.701 млн руб., убыток от продаж снизился на 22.77% до 585.479 млн руб. с 758.141 млн руб., прибыль до налогообложения - в 6.11 раза до 773.344 млн руб. с 4.725 млрд руб.



"AK&M" от 13.10.2017