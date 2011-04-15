В РФ будет введён лесной налог

Минприроды России введёт лесной налог в целях стимулирования переработки древесины. Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на выступление замруководителя Рослесхоза Владимира Шишова на заседании Общественного совета Минприроды.



В.Шишов доложил о целесообразности увеличения платы за использование лесов. По его словам, исторически сложившаяся система платежей в лесном хозяйстве не отвечает реальной экономической ситуации и приводит к серьёзной недооценке лесных ресурсов. В целях стимулирования лесозаготовителей к дальнейшей переработке заготавливаемого сырья планируется не облагать налогом древесину, используемую предприятием для собственных нужд при создании лесопродукции высокой добавленной стоимости.



Он отметил, что первым шагом к формированию нового подхода к ценообразованию на лесные ресурсы должно стать делегирование органам государственной власти субъектов РФ права самостоятельно устанавливать начальную цену лесного аукциона с использованием утвержденной на федеральном уровне Методики установления ставок платы по методу остаточной стоимости (рентный подход). При этом расчёты ставки платы необходимо проводить для каждого конкретного лота, с учётом уникальных характеристик лесных ресурсов и условий их заготовки и реализации.



В настоящее время Минприроды совместно с Рослесхозом завершает разработку проекта федерального закона о соответствующих изменениях в Лесной кодекс РФ. Будет учитываться нормативная прибыль организаций, занимающихся не только лесозаготовками, но и переработкой древесины, что может повлечь за собой повышение рентабельности таких видов экономической деятельности.



На начальном этапе рентным подходом будут охвачены лишь вновь заключаемые по итогам торгов договоры аренды лесных участков и договоры купли-продажи лесных насаждений. Ожидаемый в первые три года прирост дохода федерального бюджета может составить от 1.97 до 8.85 млрд руб.



Налоговую ставку предлагается ввести от 3 до 30 руб. за куб. м в зависимости от породы и сортимента, что составляет в среднем 1% от фактически сложившейся рыночной цены на обезличенный кубометр древесины.



"AK&M" от 13.10.2017