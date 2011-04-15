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13/10/2017
12:34

Компания Neenah Paper купит нидерландскую Coldenhove за $45 млн

Представители американской Neenah Paper, Inc. подписали окончательное соглашение о приобретении всех выпущенных акций W.A. Sanders Coldenhove Holding B.V. (Coldenhove). Об этом сообщает издание Lesprom.

Сумма сделки составит $45 млн, а её завершение ожидается 1 ноября 2017 года.

Coldenhove Papier основана в 1661 году. Компания специализируется на разработках и производстве высококачественных сортов бумаги. Штаб-квартира расположена в нидерландском Эрбеке.

Neenah Paper, Inc. (город Альфаретта, Джорджия, США) специализируется на производстве чистоцеллюлозной высококачественной бумаги, а также этикеток и упаковочной продукции.



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