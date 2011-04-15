Данные о нефтяном секторе США поддерживают котировки Brent. В выходившей вчера статистике Минэнерго США было отмечено очередное сокращение запасов нефти (-2.7 mn bbl - сильнее ожиданий) и, что ещё более важно, сокращение её производства (до 9.48 mn bbl/d) относительно значений прошлой недели (9.56 mn bbl/d), близких к историческим максимумам. Об этом говорится в комментарии Nordea.



Сегодняшним утром вчерашнее движение вверх по нефти получило развитие на фоне публикации оценки Bloomberg о том, что в соответствии с данными отчета МЭА, страны, не входящие в ОПЕК выполнили обязательства, взятые на себя в рамках сделки, на 119% в сентябре после 117% в августе. Краткосрочный ориентир по Brent 56-57.5 $/bbl.





"AK&M" от 13.10.2017