Ралли доллара было недолгим

Американская валюта растеряла часть недавно набранных позиций, закончив пятый день подряд снижением. Индекс доллара (US Dollar Index) вернулся к уровню 92.83 пункта. Максимальные рубежи августа пока выступили в роли ближайшего сопротивления, ограничив рост индекса уровнем 94+ пунктами. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Анастасии Игнатенко.



Восходящий тренд, начатый 20 сентября, уже пройден вниз, но пока индекс удерживается на границе выбитого недавно наверх нисходящего тренда от апреля 2017 года. Данный уровень теперь может выступить в роли ближайшей поддержки.



Если индексу доллара удастся сохранить текущие рубежи, то откат, наблюдавшийся в текущую неделю, он переживет безболезненно. В противном случае ему вновь откроется потенциал снижения до уровня 91 пункта, что может отобрать у индекса доллара еще порядка 2%.



О новом витке роста американской валюты можно будет говорить лишь после закрепления выше уровня 94 пунктов, полагает аналитик.



На фоне разочаровывающих в последнее время показателей биржевики могут обратить свое внимание на сегодняшние данные по розничным продажам и базовый индекс потребительских цен, которые будут опубликованы в 15:30 МSК. При этом сегодня выступят сразу несколько членов Комитета по открытым рынках - это президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс; президент ФРБ Далласа Роберт Каплан и Джером Пауэлл.





"AK&M" от 13.10.2017