Группа Тинькофф Банка покупает долю в компании CloudPayments

Группа Тинькофф Банка, крупнейшего онлайн-банка в мире, приобрела 55-процентную долю в компании CloudPayments - инновационном конструкторе платёжных решений для интернет-бизнеса. Как сообщает пресс-служба банка, сделка была закрыта 11 октября.



Коммерческие условия сделки стороны не раскрывают.

Оставшиеся 45% CloudPayments по-прежнему принадлежат её основателям и сотрудникам, которые продолжат развивать бренд CloudPayments. Группа Тинькофф Банка вправе выкупить оставшуюся долю в течение двух лет.



В периметр сделки попадают все компании, которые входят в группу CloudPayments: бизнесы в Казахстане и Латвии, а также компания CloudKassir.



Изменений в команде CloudPayments не планируется: все её сотрудники продолжат свою работу, компанию по-прежнему будут возглавлять основатели Дмитрий Спиридонов и Константин Ян. При этом менеджеры Тинькофф Банка войдут в правление CloudPayments, усилив таким образом существующую команду.



Никаких изменений для клиентов и партнёров CloudPayments не планируется: компания продолжит сотрудничать со всеми партнёрскими банками-эквайерами на прежних условиях.



В партнёрстве с Тинькофф Банком CloudPayments продолжит развивать свою технологическую платформу и делать свой сервис ещё удобнее для всех его пользователей. Тинькофф Банк благодаря сделке усилит направление интернет-эквайринга и услуг для бизнеса и предоставит все свои сервисы, технологии и ресурсы для дальнейшего роста компании.



АО "Тинькофф Кредитные Системы" (ТКС Банк, ИНН 7710140679) образовано в 1994 году, специализируется на рынке потребительского кредитования и обслуживании клиентов во всех регионах России. Банк входит в систему страхования вкладов. Предлагаемый продукт - кредитная карта. Уставный капитал банка составляет 1.472 млрд руб. Контрольный пакет акций продолжает контролировать Олег Тиньков. В число совладельцев банка также входят теперь Goldman Sachs, Vostok Nafta Investment и Baring Vostok Private Equity Fund IV.









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