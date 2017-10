Virgin Group направила инвестиции в проект вакуумного сверхскоростного поезда Hyperloop One

Миллиардер Ричард Брэнсон (основатель корпорации Virgin Group) вложился в проект по созданию вакуумного сверхскоростного поезда Hyperloop One. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы Virgin Group.



Стороны не разглашают условия сделки, однако уже известно, что она закрыта, а вскоре сам проект сменит название - через несколько месяцев он будет называться Virgin Hyperloop One.



"Этим летом мне посчастливилось посетить испытательную площадку и воочию наблюдать за тестированием новой потрясающей технологии. Я был впечатлён, а теперь я планирую помочь превратить эту передовую технологию в глобальную систему пассажирских перевозок", - сказал основатель Virgin Group.



Во время второй фазы испытаний, тележка в специальном тоннеле развила скорость 310 км/ч, и это на дистанции 436 м. Таким образом, разгон до 100 км/ч занял у неё всего 1.86 секунды, отмечают в компании.



Virgin Group - международный конгломерат компаний, основанный британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном. История компании началась в 1970 году, когда Брэнсон вместе с другом детства Ником Пауэллом открыл в Ноттинг-Хилле магазин пластинок Virgin Records and Tapes. Более всего Virgin Group известна своей деятельностью в области звукозаписи, авиаперевозок, сотовой связи, кабельного телевидения и радио. На сегодняшний день совокупный доход всей Virgin Group составляет $24 млрд, а количество сотрудников компании перевалило за 50 тыс.









AK&M "Рынок слияний и поглощений"