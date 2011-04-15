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13/10/2017
13:54

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении территории ОЭЗ Калининградской области

Госдума приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития Калининградской области". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает расширить территорию особой экономической зоны в Калининградской области включив в её состав территории и акватории морских портов, расположенных на территории региона, и продлить срок действие правового режима ОЭЗ.

Устанавливается минимальный объём инвестиций для резидентов при реализации инвестиционных проектов в области здравоохранения - не менее 10 млн руб., в области информационных технологий, научных исследований и разработок - не менее 1 млн руб. Упрощается и сокращается с 45 до 30 дней порядок проведения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов, находящихся на территории Калининградской области. Отменяется утилизационный сбор для транспортных средств, с года выпуска которых прошло менее трех лет, виды и категории которых будут определяться Правительством России.

Вносятся изменения в федеральное законодательство, обеспечивающие упрощенный порядок въезда иностранных граждан на территорию Калининградской области, их пребывание и выезд: оформление однократных въездных виз - в форме электронного документа для иностранцев, прибывающих в туристических или в деловых целях.


"AK&M" от 13.10.2017
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