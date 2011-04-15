ВТБ снижает ставки по кредитам для клиентов малого бизнеса

Банк ВТБ снизил ставки по кредитным продуктам для клиентов малого бизнеса. Минимальная ставка теперь составляет 11%. Об этом говорится в сообщении банка.



Так, по продуктам "Оборот", "На развитие бизнеса", "Коммерческая ипотека", "Перспектива для бизнеса", "Выкуп арендуемых помещений, находящихся в государственной/муниципальной собственности", предоставляемых в форме кредитов и кредитных линий с лимитом выдачи, при сумме кредитования от 4 млн руб., ставки снижены в среднем на 1.5%.



В рамках продукта для обеспечения заявок на участие в электронных аукционах на электронной торговой площадке ЕЭТП ставки снижены на 1.5%.



По овердрафтам ставки снижены в среднем на 1% при сумме кредитования от 3 млн руб.



За 9 месяцев 2017 года группа ВТБ выдала клиентам малого бизнеса 93 млрд кредитных средств, что на 48% больше аналогичного периода прошлого года. Кредитный портфель с начала года вырос на 5%, превысив 156 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-июле 2017 года выросла в 3.8 раза до 67.7 млрд руб. В июле чистая прибыль составила 9.8 млрд руб., увеличившись в 4 раза в годовом исчислении. Чистые процентные доходы составили 39.8 млрд руб. в июле и 266.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 12.4% и на 10.1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые комиссионные доходы достигли 7.8 млрд руб. в июле и 50.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 8.3% и на 16.2%.



"AK&M" от 13.10.2017