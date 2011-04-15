Роснефть разместила облигации выпуска 001P-08 объёмом 100 млрд руб.

ПАО НК "Роснефть" 12 октября завершило размещение облигаций выпуска 001P-08 объёмом 100 млрд руб. Как говорится в сообщении компании, фактически размещено 100% выпуска.



Выпуск, размещаемый по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, включает 100 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения - 10 лет. Цена размещения равна номиналу. Идентификационный номер программы - 4-00122-A-001P-02E от 1 декабря 2016 года. Идентификационный номер выпуска - 4B02-08-00122-A-001P от 9 октября 2017 года.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.









"AK&M" от 13.10.2017