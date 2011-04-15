Сбербанк откроет Иркутскэнерго кредитную линию на 40 млрд руб.

Совет директоров ПАО "Иркутскэнерго" 11 октября одобрил заключение с ПАО "Сбербанк России" генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с лимитом задолженности 40 млрд руб. сроком на 5 лет под 10% годовых. Об этом говорится в сообщении энергокомпании.



Цель кредитования - финансирование деятельности, предусмотренной уставом заёмщика, в том числе капвложений, оплата страховых премий, выплата дивидендов, выдача займов третьим лицам, погашение текущей задолженности по кредитам банков, оплата лизинговых платежей.



Совет также утвердил отчёт гендиректора и правления об исполнении бизнес-плана за первое полугодие 2017 года, одобрил сделки с заинтересованностью.



ПАО "Иркутскэнерго" (ИНН 3800000220) - крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтные заводы и обогатительную фабрику. Установленная мощность электростанций компании - 12.9 ГВт, в том числе ГЭС - более 9 ГВт. Суммарная производственная мощность разрезов (бурый и каменный уголь) - 18.4 млн т в год.



Основной акционер компании - АО "ЕвроСибЭнерго" (входит в группу компаний En + Group), которое владеет 90.662% голосующих акций общества через подконтрольное ООО "Тельмамская ГЭС".



Чистая прибыль ПАО "Иркутскэнерго" по МСФО в первом полугодии 2017 года выросла на 97.77% до 14.447 млрд руб. с 7.305 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 6.32% до 71.903 млрд руб. с 67.632 млрд руб., операционная прибыль - на 60.34% до 19.359 млрд руб. с 12.074 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 82.83% до 18.325 млрд руб. с 10.023 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Иркутскэнерго" за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 77.11% до 14.703 млрд руб. с 8.302 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 15.35% до 49.469 млрд руб. с 42.888 млрд руб., прибыль от продаж - на 63.92% до 18.556 млрд руб. с 11.32 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 75.99% до 18.745 млрд руб. с 10.651 млрд руб.









"AK&M" от 13.10.2017