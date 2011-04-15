Пассажиры "ВИМ-Авиа" могут получить до 20 млн руб. компенсаций от компании "АльфаСтрахование". Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Выплаты смогут получить лишь те пассажиры, который купили не только билеты на самолёт, но и страховку от задержки рейса.



Полёты ВИМ-Авиа и перевозки пассажиров были приостановлены с 27 сентября 2017 года. Пассажирам, дата вылетов которых ещё не наступила, было предложено сдавать билеты.



По данным Минтранса, в день, когда начались серьёзные проблемы с вывозом туристов, купивших билеты "ВИМ-Авиа", за пределами России находилось около 40 тыс. туристов и пассажиров компании с датой вылета по 29 октября.



Но все пассажиры авиакомпании были вывезены: только с 26 сентября по 8 октября 2017 г. на внутренних и международных рейсах перевезли более 36 тыс. человек, из них 5 тыс. человек перевезены иностранными авиакомпаниями, 17.5 тыс. - бортами ВИМ-Авиа, остальные пассажиры - другими российским авиаперевозчиками.



К 12 октября компания "АльфаСтрахование" получила уже более 50 заявлений на выплату от клиентов компании, застраховавшихся от задержки рейса и купивших билет на самолёт компании "ВИМ-Авиа".



"Всего мы ожидаем, что за выплатами может обратиться несколько тысяч пассажиров, а сумма убытка превысит десятки миллионов рублей", - замечает замгендиректора компании "АльфаСтрахование" по авиационному страхованию Илья Кабачник.



Группа "АльфаСтрахование" объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахования". Собственный капитал Группы составляет 14.3 млрд руб.



Группа "АльфаСтрахование" входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп" (Альфа-Банк, "Альфа-Капитал", А1, "Росводоканал", X5 Retail Group N.V.). На территории России страховую деятельность осуществляют более 270 региональных представительств.



Услугами Группы пользуются более 24.8 млн клиентов по всей России. Группа "АльфаСтрахование" имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch "ВВ" по международной шкале и наивысший рейтинг надёжности "ruAA" рейтингового агентства "Эксперт РА".



"AK&M" от 13.10.2017