Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/10/2017
16:20

Пассажиры ВИМ-Авиа могут получить до 20 млн руб. компенсаций от компании "АльфаСтрахование"

Пассажиры "ВИМ-Авиа" могут получить до 20 млн руб. компенсаций от компании "АльфаСтрахование". Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Выплаты смогут получить лишь те пассажиры, который купили не только билеты на самолёт, но и страховку от задержки рейса.

Полёты ВИМ-Авиа и перевозки пассажиров были приостановлены с 27 сентября 2017 года. Пассажирам, дата вылетов которых ещё не наступила, было предложено сдавать билеты.

По данным Минтранса, в день, когда начались серьёзные проблемы с вывозом туристов, купивших билеты "ВИМ-Авиа", за пределами России находилось около 40 тыс. туристов и пассажиров компании с датой вылета по 29 октября.

Но все пассажиры авиакомпании были вывезены: только с 26 сентября по 8 октября 2017 г. на внутренних и международных рейсах перевезли более 36 тыс. человек, из них 5 тыс. человек перевезены иностранными авиакомпаниями, 17.5 тыс. - бортами ВИМ-Авиа, остальные пассажиры - другими российским авиаперевозчиками.

К 12 октября компания "АльфаСтрахование" получила уже более 50 заявлений на выплату от клиентов компании, застраховавшихся от задержки рейса и купивших билет на самолёт компании "ВИМ-Авиа".

"Всего мы ожидаем, что за выплатами может обратиться несколько тысяч пассажиров, а сумма убытка превысит десятки миллионов рублей", - замечает замгендиректора компании "АльфаСтрахование" по авиационному страхованию Илья Кабачник.

Группа "АльфаСтрахование" объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахования". Собственный капитал Группы составляет 14.3 млрд руб.

Группа "АльфаСтрахование" входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп" (Альфа-Банк, "Альфа-Капитал", А1, "Росводоканал", X5 Retail Group N.V.). На территории России страховую деятельность осуществляют более 270 региональных представительств.

Услугами Группы пользуются более 24.8 млн клиентов по всей России. Группа "АльфаСтрахование" имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch "ВВ" по международной шкале и наивысший рейтинг надёжности "ruAA" рейтингового агентства "Эксперт РА".

"AK&M" от 13.10.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100