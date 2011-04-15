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13/10/2017
17:36

Госдума приняла в первом чтении законопроект о маркировке отдельных товаров контрольными знаками

Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обязательной маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками в Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Законопроектом предлагается наделить Правительство РФ полномочиями по определению перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке контрольными (идентификационными) знаками, и порядка маркировки и оборота таких товаров.

Предусматриваются также полномочия Правительства по определению перечня групп хозяйствующих субъектов, осуществляющих маркировку отдельных товаров контрольными (идентификационными) знаками по видам деятельности.

Предлагается ввести специальный реквизит кассового чека "код товара", позволяющий идентифицировать товар и (или) товарную номенклатуру.

Закон, если он будет принят, может вступить в силу 1 января 2019 года.


"AK&M" от 13.10.2017
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