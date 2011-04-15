BASF покупает два подразделения Bayer за 5.9 млрд евро

Немецкий химический концерн BASF подписал соглашение о приобретении значительной доли бизнеса Bayer по производству и продаже семян и производству неселективных гербицидов. Об этом говорится в сообщении BASF.



Bayer намерен реализовать эти активы в рамках запланированного приобретения компании Monsanto. Цена единовременной выплаты составляет 5.9 млрд евро с учётом определённых корректировок при закрытии.



Приобретаемые активы включают глобальный бизнес Bayer по производству неселективных гербицидов (глюфосинат аммония), выведенный на рынок под брендами Liberty®, Basta® and Finale®, а также бизнес по производству и продаже семян ключевых пропашных культур на отдельных рынках, например, семена рапса в Северной Америке (продаются под брендом InVigor® и производятся по технологии LibertyLink®) и на рынках Европы, хлопок в Америке и Европе, а также соевые культуры на американских континентах.



Предполагается, что в рамках сделки BASF перейдёт торговая марка LibertyLink®, а также связанные с ней исследования и технологии выращивания пропашных культур.



За 2016 год продажи бизнесов, которые войдут в состав BASF, составили около 1.3 млрд евро, EBITDA - 385 млрд евро. Сделка подлежит закрытию по завершению запланированного приобретения Monsanto компанией Bayer и ее утверждения соответствующими органами в I квартале 2018 года.







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