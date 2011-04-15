ФАС разрешила "ЭкоНиве" купить 99.9% уставного капитала агрокомплекса "МосМедыньагропром"

ФАС одобрила ходатайство компании "ЭкоНива" о приобретении 99.9% в уставном капитале агрокомплекса ОАО "МосМедыньагропром", основанного бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Об этом сообщает журнал "Агроинвестор".



Ходатайство на покупку акций предприятия поступило в ведомство 24 августа, а 14 сентября служба сообщила о продлении срока его рассмотрения на 2 месяца "в связи с необходимостью получения дополнительной информации для принятия решения".



Ранее президент и основатель "ЭкоНивы" Штефан Дюрр говорил "Агроинвестору", что одобрение ФАС не будет означать, что сделка обязательно состоится. В конце августа он оценивал её вероятность как 50/50.



Активы "МосМедыньагропрома", учредителем которого сейчас является Минэкономразвития Калужской области, продаются на торгах. В первых торгах, которые были назначены на 31 августа, "ЭкоНива" не участвовала, поскольку сочла начальную цену (2.39 млрд руб.) слишком высокой. Других заявок также не было подано, поэтому аукцион не состоялся, следует из его документации.



"Наше ценовое предложение далеко от той стартовой цены, которая была. Если появится возможность приобрести эти активы по доступной цене, то мы их возьмём", - сказал Ш.Дюрр. При этом "ЭкоНива" учитывает, что потребуются значительные инвестиции в модернизацию предприятия, добавил он.



Фонд имущества Калужской области сообщил о проведении следующих торгов 23 октября. Лот - примерно 676.9 млн акций "Московско-Медынского агропромышленного предприятия" номиналом 0.5 руб. каждая (99.9% уставного капитала общества), цена первоначального предложения не изменилась. Шаг понижения - 238.9 млн руб., минимальная цена предложения - около 1.2 млрд руб., следует из документов аукциона. В извещении о проведение первых торгов шаг понижения и минимальная цена не были указаны.



ОАО "МосМедыньагропром" создано в 2000 году по инициативе бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и изначально принадлежало правительству города. После отставки Ю.Лужкова в 2010 году его выставили на продажу, однако ни один аукцион не состоялся, несмотря на то, что начальная цена снижалась с 4.9 млрд руб. до 1.9 млрд руб. В 2015 году Москва передала 99.9% акций "МосМедыньагропрома" Калужской области, а в этом году Минэкономразвития региона включило предприятие в план приватизации.



У "МосМедыньагропрома" есть 12 тыс. га сельхозземель, стадо КРС из 7 тыс. животных, а также завод по производству молочной продукции для школьного питания под маркой "Большая перемена". Она поставляется в образовательные учреждения Москвы и Калужской области. В прошлом году компания стала крупнейшим в регионе производителем молока с объёмом почти 18.5 тыс. т. Выручка "МосМедыньагропрома" в 2016 году составила 1.24 млрд руб., увеличившись примерно на 7% относительно 2015 года, чистый убыток снизился с 77.3 млн руб. до 36.9 млн руб.



"ЭкоНива" - один из крупнейших российских производителей молока. Компания работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Оренбургской и Тюменской областях. Её земельный банк составляет более 230 тыс. га, общее стадо КРС - 72.8 тыс. животных, из которых 34,3 тыс. - фуражные коровы. В 2017 году холдинг планирует увеличить дойное стадо до 40 тыс., а производство молока - до 290 тыс. т.



В 2016 году холдинг произвёл 220 тыс. т молока, его выручка составила 118.7 млн евро, EBITDA - 50 млн евро. По итогам первого полугодия 2017 года выручка от продаж увеличилась на 62% относительно аналогичного периода 2016 года до 77.8 млн евро, а среднесуточный надой вырос с 601 т до 742 т.



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