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13/10/2017
18:32

Райффайзенбанк эвакуировал все отделения в РФ из-за звонка о бомбе

Райффайзенбанк эвакуировал все отделения в РФ из-за звонка о бомбе. Временно будут недоступны отделения банка и наш call-центр, сообщает банк в Facebook.

В настоящий момент проверка в большинстве офисов завершена, сотрудники возвращаются на рабочие места.

"К нам поступил сигнал о возможном заложенном взрывном устройстве без указания конкретной локации. Так как жизнь и безопасность наших клиентов и сотрудников является абсолютным приоритетом, мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр. Мы рассчитываем завершить проверку в кратчайшие сроки", - подчёркивается в сообщении.

АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.


"AK&M" от 13.10.2017
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