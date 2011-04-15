М.Видео, Сбербанк Факторинг и Альфа-Банк создали первый в России коммерческий блокчейн-консорциум, ориентированный на коммерческое использование технологий на основе блокчейн в финансовом секторе. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.



Участники консорциума запустили открытую блокчейн-платформу для факторинговых операций, которая делает возможным подключение неограниченного числа банков и факторинговых компаний с сохранением конфиденциальности информации о сделках.



Платформа уже доказала свою эффективность в ходе партнерства М.Видео со Сбербанк Факторингом и Альфа-Банком и позволила существенно сократить операционные расходы, повысить скорость и усилить безопасность факторинговых платежей. Так, использование блокчейн сократило время верификации поставок с одного-двух дней до нескольких секунд, что было реализовано благодаря смарт-контрактам (или компьютерным алгоритмам), выполняющим сверку информации о поставках в реальном времени. Данные поставщика об отгрузке товара загружаются в систему Банком или Фактором, шифруются и автоматически сопоставляются с данными ритейлера о получении данного товара. Совпадение "цепочки данных" по конкретной операции сделки служит основанием для подтверждения и финансирования поставки, подчёркивается в сообщении.



"Годовой оборот факторинговых операций между компанией М.Видео и её поставщиками - это миллиарды рублей и десятки тысяч товарных накладных, ранее обрабатывавшихся вручную, с помощью электронной почты, средств телефонной связи и "бумажного" документооборота. Применение блокчейн позволило автоматизировать сверку отгрузочной документации и благодаря этому устранить риски потери конфиденциальности и мошенничества, сократить операционные расходы, повысить скорость и удобство факторинговых платежей. Технологии блокчейн отличает доступность и простота интеграции, что выгодно для наших поставщиков - блокчейн для факторинга использует каждый пятый партнер М.Видео. Мы планируем поэтапное присоединение большинства банков-факторов к блокчейн-платформе уже в этом году", - отметила финансовый директор "М.Видео" Екатерина Соколова, цитируемая в сообщении.





"AK&M" от 13.10.2017