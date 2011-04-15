ТрансФин-М увеличит уставный капитал путём допэмиссии объёмом 3 млрд руб.

Акционеры ПАО "ТрансФин-М" на внеочередном собрании, состоявшемся 9 октября, приняли решение увеличить уставный капитал общества путём размещения дополнительного выпуска акций объёмом 3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Выпуск, размещаемый про закрытой подписке, включает 30 млрд обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. каждая. Цена размещения равна номиналу. Потенциальные приобретатели ценных бумаг - акционеры общества.



Также было принято решение внести соответствующие изменения в устав компании.



ПАО "ТрансФин-М" (ИНН 7708551181) учреждено 4 февраля 2005 года НПФ "Благосостояние". Компания разработала и использует единую технологию передачи оборудования в лизинг. В сферу деятельности входит лизинг железнодорожного транспорта, коммерческой недвижимости, оборудования, автомобилей и спецтехники.



Чистая прибыль ПАО "ТрансФин-М" за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 14.82% до 824.301 млн руб. с 717.883 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Процентные доходы от финансового лизинга увеличились на 12.99% до 7.154 млрд руб. с 6.332 млрд руб., чистый процентный доход - на 52.02% до 2.157 млрд руб. с 1.391 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 19.87% до 1.024 млрд руб. с 853.889 млн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ТрансФин-М" за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 17.27% до 598.958 млн руб. с 510.745 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 71.36% до 15.739 млрд руб. с 9.185 млрд руб., прибыль от продаж - на 73.86% до 7.648 млрд руб. с 4.399 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 22.7% до 736.847 млн руб. с 600.507 млн руб.









"AK&M" от 16.10.2017