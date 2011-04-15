Транснефть установила ставки 1-16 купонов по облигациям выпуска БО-001Р-08 на 25 млрд руб. в 7.9% годовых

ПАО "Транснефть" установило ставки 1-16 купонов по облигациям выпуска БО-001Р-08 объёмом 25 млрд руб. на уровне 7.9% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.



Размер выплат по каждому купону составит 984.75 млн руб. из расчёта 39.39 руб. на каждую.



Напомним, размещение выпуска начнётся 19 октября, книга заявок закрылась 12 октября.



Выпуск БО-001Р-08 размещается по открытой подписке в рамках бессрочной программы биржевых облигаций объёмом до 280 млрд руб. он включает 25 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения - 8 лет. Цена размещения равна номиналу. Идентификационный номер программы - 4-00206-A-001P-02E от 6 апреля 2016 года. Андеррайтер - АО "Газпромбанк".



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.124 млн руб., выпущено 5568748 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Государство владеет 100% голосующих акций Транснефти. Привилегированные акции принадлежат частным лицам.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 15.34% до 113.879 млрд руб. со 134.521 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.99% до 438.25 млрд руб. с 417.406 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 1.43% до 139.648 млрд руб. со 141.671 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 12.29% до 147.204 млрд руб. со 167.827 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Транснефть" по РСБУ в первом полугодии 2017 года увеличилась в 2.84 раза до 28.145 млрд руб. с 9.916 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.06% до 413.836 млрд руб. с 397.688 млрд руб., прибыль от продаж сократилась в 2.34 раза до 8.767 млрд руб. с 20.481 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 2.9 раза до 34.602 млрд руб. с 11.921 млрд руб.





"AK&M" от 16.10.2017